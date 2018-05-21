Экономика |

В Латвии в этом году значительно выросли цены на мороженое, выяснил портал nra.lv.

Так, согласно данным Центрального статистического управления, в феврале этого года мороженое стоило в среднем на 6% дороже, чем в этом же месяце прошлого года. Тем временем в марте цены на мороженое поднялись на 9%, а в апреле цена на мороженое была на 4% больше, чем в этот же период прошлого года.

Также, как показали беседы с производителями, производимое в Латвии становится все более необычным – появляется много новинок разнообразных форм и вкусов.

Тем временем как заметили торговцы, в связи с началом весеннего-летнего сезона спрос со стороны покупателей на охлаждающие продукты, в том числе, на мороженое, удвоился. Так, на прошлой неделе в магазинах Rimi мороженого было продано в два раза больше, чем на предыдущей неделе, и спрос на него продолжает расти.

В свою очередь, как рассказала руководитель отдела коммуникаций компании Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, в первые две недели мая, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проданного мороженого возрос более чем на 50%.

Напомним, как уже писал Mixnews, ранее предприятие Food Union выпустило в честь столетия Латвии патриотическое мороженое в цветах государственного флага. Технологам предприятия удалось найти нужный цвет, соответствующий латвийскому флагу, создав его из натуральных пищевых красителей.

Фото: pixabay.com