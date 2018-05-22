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К концу года удельный вес вкладов иностранных клиентов в банках Латвии может уменьшиться до 24%, а, если в Латвию не вернутся в настоящее время замороженные иностранные вклады ABLV Bank, сократится до 19%, заявила во вторник на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям член совета Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), директор департамента регулирующих требований и статистики Людмила Воевода.

В конце апреля доля вкладов иностранных клиентов в латвийских банках уменьшилась до 30%, тогда как, например, в 2015 году она составляла 53%.

Воевода отметила, что в прошлом году ухудшилась показатели прибыльности банков, а шесть банков закончили год с убытками. "Для ряда банков нынешний год будет проблемным с точки зрения сохранения прибыльности и адаптации бизнес-модели к новым условиям", - сказала представитель комиссии.

Уменьшение числа иностранных клиентов началось в 2016 году, а ускорилось с февраля этого года. В целом с 2015 года сокращение составило 60%, при этом за последние 12 месяцев - 40%.

Заместитель председателя FKTK Гунта Разане добавила, что остаток счетов так называемых шелл-компаний с начала года сократился на 38% - до 1,5 млрд евро в конце апреля.

По ее словам, в настоящее время 40% иностранных вкладов в Латвии принадлежат клиентам из стран ЕС и только 18% - клиентам из третьих стран.

Банки в настоящее время подают FKTK новые бизнес-стратегии, которые комиссия проанализирует и осенью представит свое заключение, сообщила представитель комиссии.