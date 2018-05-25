Экономика |

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) применила к Meridian Trade Bank штраф в размере 455,822 тыс. евро за несовершенство систем внутреннего контроля и нарушения закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств.

Весной 2017 года, проводя в банке проверку, комиссия констатировала нарушения. FKTK пришла к выводу, что банк не создал систему внутреннего контроля в соответствии с существующими рисками.

Заключая административный договор с FKTK, Meridian Trade Bank обязуется разработать адекватную систему внутреннего контроля и устранить недостатки.

Принимая решение о размере штрафа, комиссия учитывала, что банк сотрудничал с ней в рамках административного дела и обязался добровольно устранить недостатки.

В прошлом году убытки Meridian Trade Bank составили, по предварительным данным, 2,354 млн евро, что на 44,1% меньше, чем в 2016 году. Активы банка на конец 2017 года составили 274,865 млн евро, что на 9,3% или 28,314 млн евро меньше, чем в конце 2016 года.

По размеру активов Meridian Trade Bank в конце 2017 года занимал 13-е место в Латвии.

Фото: flickr.com/Freddy Olsson