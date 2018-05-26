Экономика |

На минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии наблюдался рост цен на горючее в пределах до 3 евроцентов, свидетельствуют обобщенные агентством ЛETA данные.

Так, в пятницу бензин 95-й марки и дизельное топливо были самыми дорогими в Таллине, а самыми дешевыми - в Вильнюсе.

В Риге на автозаправках Circle K цена 95-го бензина на прошедшей неделе повысилась на 2,3% - до 1,332 евро за литр, дизельного топлива - на 3,2%, до 1,252 евро за литр.

Между тем, в Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,3% - до 1,311 евро за литр, а дизельное топливо - на 1,4%, до 1,23 евро за литр.

Тем временем в Таллине на заправках Circle K 95-й бензин подорожал на 1,5% - до 1,389 евро за литр, а дизельное топливо - на 3,8%, до 1,349 евро за литр.

В свою очередь, цены на автогаз на минувшей неделе в Риге и Таллине не изменились и составили соответственно 0,499 евро и 0,649 евро за литр, а в Вильнюсе его цена снизилась на 2,9% - до 0,603 евро за литр.