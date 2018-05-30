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Еврокомиссия утвердила более детальное предложение по проекту многолетнего бюджета на 2021-2027 годы. Европейский Союз намерен сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Латвии предназначается 4,8 млрд евро, указано в сообщении ЕК — примерно столько же, сколько было в предыдущем бюджетном периоде. Для всех членов ЕС одним из критериев выделения еврофондов станет прием мигрантов.

Расчеты основаны на текущих и сравнимых ценах 2018 года. Как отмечает Еврокомиссия, в текущих ценах (с учетом будущей инфляции) сумма финансирования для Латвии на ближайшие 7 лет составит 4,812 миллиарда, в предыдущие годы она составляла 4,262 миллиарда.

Для Литвы в текущих ценах предусмотрено выделить 6,359 млрд евро, для Эстонии — 3,285 миллиарда. Наибольшее финансирование в рамках политики выравнивания ЕС получит Польша — 72,7 миллиарда. Испании Еврокомиссия предлагает дать 38,3 млрд евро, Италии — 43,4 млрд евро.

При региональном распределении еврофондов самым важным критерием по-прежнему остается ВВП на душу населения. Однако добавлены и новые критерии — молодежная безработица, низкий уровень образованности населения, перемены климата, а также прием и интеграция мигрантов.

Это делается для того, чтобы лучше учесть социально-экономические условия «на местах», указывает Еврокомиссия в пояснительной записке.

Фото: pixabay.com

Источник: dengi.ua/finance