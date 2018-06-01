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Конкурсная комиссия выдвинула кандидатом на пост гендиректора Службы государственных доходов (СГД)бывшего члена правления Латвийского телевидения Мариса Скуиньша, сообщил журналистам директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Выбранная комиссией кандидатура будет рекомендована министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле, которая примет решение о ее выдвижении на утверждение в Кабинете министров. Рейзниеце-Озола встретится с кандидатом в понедельник, 4 июня.

Если правительство одобрит кандидатуру Скуиньша, он будет назначен гендиректором СГД на пять лет.

Скуиньш на сегодняшней пресс-конференции рассказал, что 20 лет был связан с финансовой сферой. Сейчас он не работает, а в прошлом году работал в банке в Азербайджане.

По информации "LinkedIn", Скуиньш работал в "AccessBank Azerbaijan" старшим менеджером по стратегическим проектам и развитию.

По информации из архива агентства ЛETA, до этого Скуиньш с 2013 до 2016 года работал на Латвийском телевидении в должности члена правления по финансовым вопросам. Ранее он был финансовым директором ООО "Energo Capital", членом правления и финансовым директором ООО "Baltcom TV", членом правления "HVE Balt-Com Fiber AB", финансовым директором и аналитиком в ООО "Alina", председателем правления руководящего комитета балтийско-польского региона и членом кредитного комитета ООО "Nordea Finance Latvia".

В 1994 году Скуиньш получил степень магистра истории в Латвийском университете, в 1995-1996 гг. учился в Цюрихском университете, в 2006-2008 гг. - в Рижской высшей школе экономики, где получил степень MBA (магистра предпринимательской деятельности и администрирования).

Открытый конкурс на должность гендиректора СГД был объявлен 9 апреля 2018 года, заявки на него подали 19 претендентов.

Как сообщалось, возглавлявшая СГД с ноября 2016 года Илзе Цируле скоропостижно скончалась 10 марта 2018 года.

скриншот с LTV