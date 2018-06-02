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На минувшей рабочей неделе в Вильнюсе и Таллине цены дизтоплива немного снизились, в Риге - не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные.

Бензин 95-й марки и дизтопливо в пятницу самыми дорогими были в Таллине, самыми дешевыми - в Вильнюсе.

В Риге на автозаправках "Circle K" цена 95-го бензина на этой неделе не изменилась - 1,332 евро за литр, а дизтопливо стоит 1,252 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки и дизтопливо подешевели на 0,2% - до 1,309 и 1,227 евро за литр соответственно.

В Таллине на заправках "Circle K" 95-й бензин стоил столько же, как на предыдущей неделе - 1,389 евро за литр, а дизтопливо подешевело на 0,7% до 1,339 евро за литр.

Цена автогаза на минувшей рабочей неделе в Риге и Таллине не изменилась и составила соответственно 0,499 евро и 0,649 евро за литр, а в Вильнюсе его цена снизилась на 1,2% - до 0,596 евро за литр.