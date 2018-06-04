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Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) может принять решение о ликвидации, а не самоликвидации банка ABLV, сообщает "Русское вещание" LTV7. Как отметил председатель FKTK Петрис Путниньш, возможные сроки о принятии решения плана назвать сложно.

"Видите ли, классического процесса самоликвидации здесь не будет. Из-за всех механизмов контроля, которые будет необходимо применить, чтобы обеспечить анализ того, что устранено подозрение об отмывании денег, что те деньги, которые будут выплачены кредиторам — чисты, как и люди, которым разрешено получить эти деньги, весь этот механизм контроля скорее позволяет нам говорить о ликвидации банка", - сказал он.

Закон позволяет владельцам банка самим рассчитаться с его кредиторами. Свой план по самоликвидации ABLV подал в апреле и по закону, в мае должно было быть принято решение — одобрить план или нет. Комиссия уже дважды откладывала срок принятия решения.

В комиссии говорят, что необходимо обеспечить безопасность процесса и убедиться в том, что все деньги, которые будут выплачены кредиторам — чистые.

Путниньш сообщил, что комиссия все еще выясняет разные детали и получает новую информацию, поэтому не может сказать, как скоро будет принято решение.

Представитель ABLV Артурс Эглитис сообщил, что банк считает свой план убедительным.

На данный момент в банк все чаще поступают вопросы от клиентов, когда они смогут отправить свои кредиторские запросы.

Премьер Марис Кучинскис указал, что именно подозрения в отмывании денег сделали случай ABLV крайне сложным.