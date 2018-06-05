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Процесс самоликвидации "ABLV Bank" планируется согласовать также с учреждениями США, сообщил в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Марис Кучинскис.

"Мы обещали, что процесс в определенной степени будет согласован, чтобы у наших союзников была уверенность", - сказал он.

В то же время Кучинскис подчеркнул, что решение о самоликвидации банка должна принять Латвия и она будет отвечать за его реализацию.

"У нас свое законодательство. Мы должны принять свои собственные решения, потому что в любом случае отвечать придется нам - правительству, а также тем, кто будет осуществлять этот процесс", - сказал премьер.

Кучинскис отметил, что утверждение плана самоликвидации "ABLV Bank" затянулось, поскольку необходимо обеспечить контроль данного процесса, чтобы исключить возможность сокрытия незаконно полученных средств.

"Учитывая то, что денег в банке достаточно, а также обвинения со стороны наших союзников о том, что это за деньги и что их еще нужно проверить, в настоящее время идет речь о том, чтобы обеспечить надзор за процессом самоликвидации. Это необходимо, чтобы получить уверенность в том, что в ходе этого процесса не утаиваются деньги, полученные преступным путем", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) еще не приняла решения по поданному "ABLV Bank" в марте заявлению о самоликвидации.

Как сообщила представитель FKTK Иева Уплея, после 20 мая комиссия получила для оценки новые документы по самоликвидации банка. В соответствии с законом комиссия должна принять решение в течение 30 дней после получения последних документов. Уплея воздержалась прогнозировать, когда может быть принято решение по "ABLV Bank", указав, что это не вопрос ближайших дней, так как речь идет о сложном процессе.

Тем временем как рассказал Латвийскому телевидению руководитель FKTK Петерис Путниньш, процесс задерживается, поскольку необходимо разработать механизм контроля, чтобы ликвидация происходила правильно. Он также отметил, что с учетом сложного характера этого дела, скорее всего, будет проводиться ликвидация банка, а не самоликвидация.

"Такого классического процесса самоликвидации здесь не будет", - уточнил Путниньш телеканалу LNT.

В свою очередь как отметила Уплея, процесс, проводимый в отношении "ABLV Bank", можно называть "ликвидацией, одним из этапов которой будет самоликвидация".

Ранее FKTK сообщала, что намерена объявить решение по плану самоликвидации "ABLV Bank" еще в мае.

"ABLV Bank" подал FKTK план самоликвидации 5 марта.

Напомним, 26 февраля в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации "ABLV Bank" на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") о планируемых санкциях против "ABLV Bank" за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также "FinCEN" заявила, что руководство "ABLV Bank" до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

В начале мая "ABLV Bank" и его крупнейшие акционеры подали в Суд Евросоюза иски против ЕЦБ и Единого совета по финансовому оздоровлению (ЕСФО).

В них перечисляются нарушения, которые были допущены в отношении банка со стороны этих структур - превышение полномочий, несоблюдение принципов соразмерности и равного отношения и др. Также в исках перечисляются серьезные возражения против способа принятия решения этих структур в отношении банка.