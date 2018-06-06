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В Латвии нужно немедленно решать проблему острой нехватки рабочей силы, говорится в докладе Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ).

Инвесторы пришли к выводу, что дефицит рабочей силы растет, и не только среди квалифицированных специалистов. При этом сохраняются проблемы с началом бизнеса в регионах, где ресурс рабочей силы больше.

СИИЛ считает, что Латвии нужно содействовать занятости в регионах, и делать это можно двумя способами - облегчить привлечение рабочей силы из регионов в города и способствовать экономическому развитию самих регионов. "Высокое налоговое бремя делает привлечение региональной рабочей силы хозяйственно невыгодным, особенно для низкооплачиваемых работников, которые не могут собственными силами снимать квартиру в городе", - говорится в документе.

СИИЛ предлагает внести изменения в налоговые нормы, предусматривающие, что облагаемым доходом работников не считаются платежи работодателя за их проживание в городе и транспортные расходы.

Иностранные инвесторы отмечают, что в условиях дефицита рабочей силы Латвии нужно думать и о привлечении работников из третьих стран, для чего следует ликвидировать бюрократические препятствия. Также имеется потенциал в реэмиграции, но он не может быть использован немедленно.

Напомним, несмотря на то, что многие эксперты давно говорят, что уже в ближайшее время Латвия почувствует последствия эмиграции рабочей силы, нацблок выступает категорически против ввоза рабочих из-за рубежа. В частности министр юстиции Дзинтарс Расначс указал, что пока его партия находится у власти, она будет делать все возможное, чтобы не допустить ввоза гастарбайтеров в Латвию.