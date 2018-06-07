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В результате сокращения рискованных клиентов Латвия может потерять какое-то хорошее предприятие, считает новая глава Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня.

Ранее министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сказала, что установленная перед банками задача - снизить количество рискованных клиентов до 5%. Однако в ходе дискуссии "Укрепление доверия" прозвучала информация, что банки, учитывая более строгие требования в отношении зарубежных клиентов, отказываются открывать счета для зарубежных компаний.

Знотиня признала, что банки, осознавая предъявляемые к ним строгие требования, под страхом делают такие вещи, какие могли бы и не делать.

"К сожалению, в этом процессе мы потеряем какое-то хорошее предприятие, в потому надо думать о стратегии. Возможно этот процент со временем будет изменен, если мы сможем упорядочить вопрос о рискованных клиентах", - допустила руководитель контрольной службы.

В свою очередь министр финансов признала, что банкам легче не станет, учитывая установленные США санкции в отношении отдельных государств, в следствие чего ухудшились межгосударственные экономические отношения.

"Надо найти такое решение, чтобы банки могли работать в таких обстоятельствах", - подчеркнула Рейзниеце-Озола.

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