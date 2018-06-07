Экономика |

Еврокомиссия предлагает сократить финансирование Латвии в рамках политики выравнивания после 2020-го на 13% или полмиллиарда евро, пишет nra.lv.

Согласно опубликованному Еврокомиссией документу о распределении еврофондов, в новом периоде планирования после 2020-го Латвии в текущих ценах (которые, предположительно, вырастут под влиянием инфляции) предложено 4,8 млрд евро.

Как отметили в Министерстве финансов, поддержка политики выравнивания все еще важна для Латвии.

Такого же мнения придерживается и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Уже прогнозировалось, что в следующем бюджетном периоде Евросоюза (2021-2027) страны Балтии и Вышеградской группы получат из Фонда выравнивания ЕС в общей сложности на 37 млрд евро меньше, чем в текущем периоде. Переговоры о финансировании политики выравнивания продлятся не менее двух лет.

Скриншот: nra.lv