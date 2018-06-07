Экономика |

На должность гендиректора Службы государственных доходов (СГД) будет объявлен новый конкурс, заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, комментируя решение Мариса Скуиньша снять свою кандидатуру на этот пост.

Она сказала агентству ЛЕТА, что с уважением относится к решению Скуиньша, но не информирована о его причинах.

Рейзниеце-Озола признала, что решение Скуиньша означает задержку с назначением нового руководителя налоговой службы, так как придется проводить новый конкурс. По словам министра, конкурсной комиссии под руководством Государственной канцелярии при отборе кандидатов придется уделить гораздо больше внимания устранению потенциальных рисков.

На вопрос, принял ли Скуиньш решение снять свою кандидатуру в результате политического давления, Рейзниеце-Озола сказала, что не знает, потому что не встречалась с ним и не обсуждала его решение. "Сегодня важнее смотреть в будущее", - добавила министр.

Уже на следующей неделе она планирует встретиться с директором Госканцелярии Янисом Цитсковскисом, чтобы обсудить вопросы, связанные с проведением нового конкурса на должность руководителя СГД. Также министр намерена говорить о возможном изменении конкурсной процедуры, чтобы исключить риски.

Скуиньш сегодня распространил заявление для СМИ, в котором сообщил об отзыве своей кандидатуры.

"Организаторы клеветнической кампании и те, кто ее тиражировал в СМИ, одержали победу. Я пришел с взвешенными предложениями и четким видением развития СГД. Я рад, что они были по достоинству оценены конкурсной комиссией, во время беседы с министром финансов, на переговорах с представителями отраслевых организаций и фракций. Сегодня я информировал Полицию безопасности о признаках клеветнической кампании, которые были в моем распоряжении. Последние дни стали ярким свидетельством того, что в политической культуре царит болото в самом жалком его обличье", - говорится в заявлении.

Как агентство ЛЕТА сообщало ранее, партии правящей коалиции не обещали поддержки утверждению Скуиньша на пост гендиректора налоговой службы. Перед принятием окончательного решения политики хотят получить результаты проверки о возможной связи Скуиньша со скандальным предпринимателем Марисом Мартинсонсом.

Директор Государственной канцелярии ранее заявил, что предполагаемая связь Скуиньша с предпринимателем Мартинсонсом, который был задержан по уголовному делу президента Банка Латвии Илмара Римшевича, будет еще раз проверена.