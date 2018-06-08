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Гарантированные государством выплаты в течение трех месяцев получила третья часть тех физических и юридических лиц, чьи деньги остались практически уже в закрытом ABLV Bank, пишет Neatkarīgā. Сам банк не выплачивает гарантированные государством возмещения - его работа в этом направлении ограничилась подготовкой данных о клиентах, которым положены компенсации, расчетом сумм и тем, чтобы отдать 480 млн евро Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), что и было сделано в начале марта.

FKTK передала подготовленные данные банку Citadele и сейчас из 480 млн компенсирует ему выплаты клиентам ABLV. В течение трех месяцев, с 3 марта по 3 июня, Citadele обслужил 7507 бывших клиентов ABLV, что составляет 35% их общего количества, выплатив в целом 171,8 млн евро или 36% от общей подлежащей выплатам суммы.