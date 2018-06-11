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Число туристов из России в Латвию увеличилось на 7%, свидетельствуют данные аналитического агентства ТурСтат.

Число поездок в Латвию из России составило 81 тысяч, что на 7% больше, чем в прошлом году.

По данным ТурСтат, Латвия занимает 21 место, а Абхазия, Финляндия, Казахстан, Таиланд, Украина, Китай, Эстония, ОАЭ, Германия и Польша входят в первую десятку стран у российских туристов по итогам первых трех месяцев года.

Туризм в Литву из России вырос на 4% до 128 тысяч, в Эстонию - на 4% до 410 тысяч поездок в январе-марте этого года.

Увеличилось и число туристских поездок из Латвии в Россию. За прошлый год из число составило 58 тысяч, на 2% больше, чем за первые три месяца прошлого года. Из Эстонии - 88 тысяч поездок, что на 6% больше, чем в прошлом году.