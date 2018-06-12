Экономика |

53% населения Латвии хотели бы получить дополнительную работу, свидетельствуют результаты опроса CV Market.

В то же время 11% респондентов указали, что у них уже есть дополнительный заработок, 9% респондентов отметили, что у них нет основной работы, а есть только возможности для подработки, а 27% респондентов указали, что у них нет дополнительной работы.

По данным опроса, дополнительную работу чаще ищут люди до 35 лет.

Респонденты, которые указывают, что у них есть дополнительная работа, чаще всего работают в сфере финансов, бухгалтерского учета и продаж, в то время как участники опроса, которые не нуждаются в дополнительном заработке, в основном представляют сферы обслуживания, ассистирования и администрирования, а также занимают руководящие должности.