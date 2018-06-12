Большинство латвийцев хотят дополнительную работу (+ОПРОС) (7)

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Экономика | 12 июня 2018 года, 14:44

53% населения Латвии хотели бы получить дополнительную работу, свидетельствуют результаты опроса CV Market.

В то же время 11% респондентов указали, что у них уже есть дополнительный заработок, 9% респондентов отметили, что у них нет основной работы, а есть только возможности для подработки, а 27% респондентов указали, что у них нет дополнительной работы.

По данным опроса, дополнительную работу чаще ищут люди до 35 лет.

Респонденты, которые указывают, что у них есть дополнительная работа, чаще всего работают в сфере финансов, бухгалтерского учета и продаж, в то время как участники опроса, которые не нуждаются в дополнительном заработке, в основном представляют сферы обслуживания, ассистирования и администрирования, а также занимают руководящие должности.

Комментарии 7
Рабочий1 час назад
ООо даа, я бы хотел к своим 15ч в сутки с оплатой 3 евро в час еще дополнительную работу, чтобы можно было как потаскал кирпичи на стройке брать подработки!!
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7771 час назад
И у проституток плохо идет ,клиентуры нет , обнищал мужик местный жмоты и алкаши . А на шару себе тискай сам .
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Патриот 1 час назад
В Латвии второй работой можно работать только проституткой, других вариантов просто нет.
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