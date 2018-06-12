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Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) разрешила банку ABLV приступить к процессу самоликвидации. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель FKTK Петрис Путниньш.

"Процесс самоликвидации может начаться уже завтра. Мы долго принимали решение, потому что надо было оценить все риски. Теперь надо создать детальный план. В нем будут прописаны все шаги, действия и ответственность. Мы одобрили всех ликвидаторов, которых предложили акционеры банка. В некоторых вопросах нужны будут дополнительные консультанты", - сказал он.

В команду ликвидаторов банка входят присяжный адвокат, администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт по недвижимости и финансам Андрис Ковальчук, присяжный адвокат, ведущий партнер латвийского бюро Sorainen Эва Берлаус и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров. К процессу планируется привлечь и международную аудиторскую компанию Ernst&Young.

Напомним, ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. 26 февраля в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

В начале мая ABLV Bank и его крупнейшие акционеры подали в Суд Евросоюза иски против ЕЦБ и Единого совета по финансовому оздоровлению.

В них перечисляются нарушения, которые были допущены в отношении банка со стороны этих структур - превышение полномочий, несоблюдение принципов соразмерности и равного отношения и др. Также в исках перечисляются серьезные возражения против способа принятия решения этих структур в отношении банка.