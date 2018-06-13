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ABLV Bank, которому Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) разрешила проводить контролируемый процесс самоликвидации, до 2020 года планирует выплатить 95% вкладов, сообщили в банке.

В ближайшие дни FKTK подготовит проект решения об аннулировании лицензии кредитного учреждения ABLV Bank и подаст его в Европейский центральный банк. В течение трех дней после аннулирования лицензии ликвидаторы должны опубликовать сообщение о самоликвидации в Latviajs Vēstniesis, и этот день станет началом трехмесячного срока для заявления требований кредиторов.

Чтобы заявить требование, нужно указать его основание и размер, а также предъявить идентификационные документы.

После получения всех заявок кредиторов они будут проверяться не менее трех месяцев, после чего будут составлены списки кредиторов.

Таким образом, выплаты вкладчикам с остатком вкладов более 100 тыс евро могут начаться в декабре 2018 года, начиная с кредиторов второй очереди.

В банке подчеркнули, что выплата денег кредиторам будет тщательно оцениваться, в том числе со стороны аудиторской фирмы и FKTK.

Планируется, что процесс ликвидации банка продлится примерно пять лет. Обязательства по отношению к ликвидируемому банку нужно выполнять, как и ранее.

Также с утверждением самоликвидации совет и правление теряют свои полномочия, а органом, принимающим решения, становится ликвидационный комитет в составе четырех ликвидаторов.

В команду ликвидаторов банка входят присяжный адвокат, администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт по недвижимости и финансам Андрис Ковальчук, присяжный адвокат, ведущий партнер латвийского бюро Sorainen Эва Берлаус и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров.

"После 25 лет работы, посвященной этому предприятию, очень сложно произносить эти слова, но мы удовлетворены принятым решением. Это лучшее возможное решение в такой ситуации. Управление банком перенимает знающая, профессиональная и независимая команда ликвидаторов, которая сделает все, чтобы удовлетворить требования кредиторов на 100%. Мы удовлетворены, что процесс будет проходить под надзором КРФК, в сотрудничестве с международным аудитором", - сказал совладелец банка, бывший председатель правления Эрнест Бернис.

На 30 апреля 2018 года активы банка составляли 2,4 млрд евро, вклады - 1,6 млрд евро, кредитный портфель - 828,3 млн евро.