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Совладелец и бывший председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис подал в полицию заявление за клевету на подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Об этом Бернис сообщил в программе Латвийского телевидения "1 к 1".

"Как вы полагаете, откуда взялось сообщение [учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями[ FinCEN? Без предварительных консультаций с кем-либо в Латвии? Сложно поверить, что подобный доклад FinCEN вдруг упал с Луны", - сказал Бернис. По его мнению, FinCEN при подготовке сообщения консультировалось с представителями Латвии.

По словам Берниса, у него есть серьезные подозрения о том, не были ли известны действия американского учреждения неким лицам в Латвии, которые ждали возможности перенять ликвидацию банка. Этим, по его мнению, объясняются трудности с утверждением плана самоликвидации ABLV Bank.

Бернис также сообщил, что Римшевич в свое время делал ему намеки о сотрудничестве, хотя не уточнил, о каком именно сотрудничестве идет речь. В то же время совладелец ABLV Bank отрицал, что намеки касались взяток.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) вчера поддержала план самоликвидации ABLV Bank и утвердила также всех четырех предложенных банком ликвидаторов.

В соответствии с законом о кредитных учреждениях, самоликвидацию банка осуществляют один или несколько ликвидаторов. Рассматривая поданный банком план самоликвидации, FKTK оценила кандидатов и пришла к выводу, что они сумеют обеспечить принятие объективных и независимых решений, а также не выявила конфликта интересов.

В команду ликвидаторов банка входят присяжный адвокат, администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт по недвижимости и финансам Андрис Ковальчук, присяжный адвокат, ведущий партнер латвийского бюро Sorainen Эва Берлаус и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров. К процессу планируется привлечь и международную аудиторскую компанию Ernst&Young.

В ближайшие дни FKTK подготовит проект решения об аннулировании лицензии кредитного учреждения ABLV Bank и подаст его в Европейский центральный банк. В течение трех дней после аннулирования лицензии ликвидаторы должны опубликовать сообщение о самоликвидации в Latviajs Vēstniesis, и этот день станет началом трехмесячного срока для заявления требований кредиторов.

ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. 26 февраля в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.