В Риге собрались "сливки" центральных банков Европы (2)
Экономика | 13 июня 2018 года, 10:05
В Риге сегодня и завтра будет проходить заседание совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.
Как правило, заседания совета ЕЦБ проходят во Франкфурте два раза в месяц. Раз в шесть недель банк рассматривает монетарную политику, и одно из таких заседаний каждый год проходит в другой стране. Так, в 2017 году заседание ЕЦБ по монетарной политике прошло в Таллине.
Членами совета ЕЦБ являются главы центробанков стран еврозоны и шестеро членов правления. В Риге собрались 19 глав центральный банков стран ЕС.
Фото из Flickr/Giorgio Barlocco
Если ЕЦБ -солидная организация, то она обязана защищать свои европейские банки, а значит поднять вопрос о ликвидации АВ банка, которому сфабриковали нарушения и вернуть этот банк в действие, ограничившись штрафом, но не ликвидацией.
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"сливки" центральных банков Европы.- Алло, справочная?- Нет, сливочная.- А, сливки взбиваете- Нет, дерьмо сливаем!
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