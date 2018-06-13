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Оплата работы ликвидаторов ABLV Bank составит 22 тысячи евро в месяц до вычета налогов без процентов за осуществленные в процессе самоликвидации сделки.

Как сообщил руководитель департамента общественных отношений ABLV Bank Артур Эглитис, в том числе присяжным адвокатам Элвийсу Веберсу и Эве Берлаус установлена почасовая ставка, но общая сумма вознаграждения не должна превышать 22 тысячи евро в месяц, а вознаграждение ликвидаторов Андриса Ковальчука и Арвида Костомарова составит 22 тысячи евро.

"Это месячная оплата до вычета налогов без всяких выплат процентов или коэффициентов за привлеченные денежные средства, продажу активов или другие сделки", - подчеркнул Эглитис.

Вознаграждение ликвидаторам ABLV Bank, согласно закону о кредитных учреждениях, установило собрание акционеров банка.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) вчера поддержала план самоликвидации ABLV Bank и утвердила всех четырех предложенных банком ликвидаторов.

В соответствии с законом о кредитных учреждениях, самоликвидацию банка осуществляют один или несколько ликвидаторов. Рассматривая поданный банком план самоликвидации, FKTK оценила кандидатов и пришла к выводу, что они сумеют обеспечить принятие объективных и независимых решений, а также не выявила конфликта интересов.

В команду ликвидаторов банка входят присяжный адвокат, администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт по недвижимости и финансам Андрис Ковальчук, присяжный адвокат, ведущий партнер латвийского бюро Sorainen Эва Берлаус и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров. К процессу планируется привлечь и международную аудиторскую компанию Ernst&Young.

В ближайшие дни FKTK подготовит проект решения об аннулировании лицензии кредитного учреждения ABLV Bank и подаст его в Европейский центральный банк (ЕЦБ). В течение трех дней после аннулирования лицензии ликвидаторы должны опубликовать сообщение о самоликвидации в Latvijas Vēstnesis, и этот день станет началом трехмесячного срока для заявления требований кредиторов.

ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. 26 февраля в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.