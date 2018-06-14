В Риге проходит заседание глав центральных банков ЕС (3)

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Экономика | 14 июня 2018 года, 09:37

В Риге сегодня будет проходить заседание совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

Как правило, заседания совета ЕЦБ проходят во Франкфурте два раза в месяц. Раз в шесть недель банк рассматривает монетарную политику, и одно из таких заседаний каждый год проходит в другой стране. Так, в 2017 году заседание ЕЦБ по монетарной политике прошло в Таллине.

На нем в первую очередь будет обсуждаться вопрос о перспективах ужесточения денежной политики в еврозоне и о сроках сворачивания программы выкупа активов. ЕЦБ взял курс на нормализацию денежно-кредитной политики.

Членами совета ЕЦБ являются главы центробанков стран еврозоны и шестеро членов правления. В Риге собрались 19 глав центральный банков стран ЕС.

Комментарии 3
Аналитик38 минут назад
Ну надо же, случилось чудо, латвийские журналисты наконец обратили на это событие мирового масштаба внимание. Это все, что вам надо знать о латышской дурналистике. У них судьба мира и ЕС решается, нового главу Банка Латвии могут назначить, а они об этом только сегодня пишут. Браво!
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Светлана1 час назад
...нафиг!
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Светлана1 час назад
На нем в первую очередь будет обсуждаться вопрос о перспективах ужесточения денежной политики в еврозоне...
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Переходим-ка мы на крипту.... ну вас найиг!
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