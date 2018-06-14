Экономика |

В Риге сегодня будет проходить заседание совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

Как правило, заседания совета ЕЦБ проходят во Франкфурте два раза в месяц. Раз в шесть недель банк рассматривает монетарную политику, и одно из таких заседаний каждый год проходит в другой стране. Так, в 2017 году заседание ЕЦБ по монетарной политике прошло в Таллине.

На нем в первую очередь будет обсуждаться вопрос о перспективах ужесточения денежной политики в еврозоне и о сроках сворачивания программы выкупа активов. ЕЦБ взял курс на нормализацию денежно-кредитной политики.

Членами совета ЕЦБ являются главы центробанков стран еврозоны и шестеро членов правления. В Риге собрались 19 глав центральный банков стран ЕС.