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Сеть ресторанов Vairāk Saules возобновит работу в субботу, сообщили представители предприятия.

Так как полиция не сообщает, когда будут возвращено изъятое имущество, особенно кассовые аппараты, предприятию пришлось купить новые, и сейчас они программируются согласно требованиям Службы государственных доходов. Это будет временное решение, так как восстановить работу всей системы за такое короткое время невозможно, но чеки предприятие выдавать сможет. Система карт лояльности так быстро восстановлена не будет, но это не повлияет на предоставление скидок.

По словам совладельца Vairāk Saules Мартиньша Калниньша, каждый день простоя несет предприятию убытки в размере по крайней мере 25 тыс. евро, что отражается и на работниках.

Он выразил сожаления действиями криминальной полиции, которая устроила обыск на предприятии на основании заявления, "не оценив последствия действий". Предприятие уверено, что проверку кассовых аппаратов можно было провести "цивилизованным путем".

Владелец Vairāk Saules Эндийс Берзиньш выразил благодарность всем, кто поддержал сеть ресторанов, а также партнерам предприятия.

Как сообщалось, в конце мая начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.