Министерство финансов предлагает поправками к закону о кредитных учреждениях запрещающие акционерам банков работать в правлениях банков или входить в число их высших руководящих работников.

Поправки поданы на рассмотрение в правительстве. Их поддерживают Латвийская ассоциация коммерческих банков, Служба госдоходов, Банк Латвии и Комиссия рынка финансов и капитала.

В законопроект включена норма, запрещающая акционеру кредитного учреждения, то есть физическому лицу с существенным прямым или опосредованным соучастием быть членом или председателем правления этого же кредитного учреждения или работником, входящим в высшее руководство кредитного учреждения.

Участие акционера в совете кредитного учреждения этими поправками не ограничивается.

Как поясняет Минфин, если акционер, имеющий существенное соучастие в кредитном учреждении, одновременно является членом его правления или руководящим работником, совет не может эффективно осуществлять надзор.

Независимый и эффективный совет кредитного учреждения лучше обеспечивает интересы не только вкладчиков, но и миноритарных акционеров, а также больше заботится о своей репутации и репутации банка, больше дисциплинирует правление, подчеркивает Минфин.

В законопроект включены также требования к работникам кредитных учреждений, должностные обязанности которых непосредственно связаны с оказываемыми кредитным учреждением финансовыми услугами.

Фото: pexels.com