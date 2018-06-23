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В пятницу вступили в силу новые таможенные пошлины, установленные Европейским союзом на целый ряд американских товаров в ответ на решение администрации президента Дональда Трампа резко увеличить тарифы на импортные сталь и алюминий.

Пошлины поднялись на американские импортные товары общей стоимостью в 2,8 млрд долларов.

Новые тарифы наложены на американское виски, мотоциклы и апельсиновый сок и некоторые другие товары. Эти товары производятся в штатах, которые с незначительным большинством проголосовали за Дональда Трампа на президентских выборах.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение США повысить таможенные пошлины на европейские сталь и алюминий противоречащим любой логике и опыту истории.

Одновременно с этим Индия также подняла таможенные пошлины на 29 американских импортных товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, сталь и другие товары.

В марте администрация президента Трампа объявила, что повышает тарифы на импортную сталь на 25% и на 10% на алюминий.

Новые американские таможенные пошлины вошли в силу 1 июня и затрагивают производителей в Европейском союзе, Канаде, Мексике и других союзных с США странах, в том числе и Индии.

Европейские тарифы в размере 25% затронут мотоциклы Harley Davidson, клюкву, арахисовое масло и многие другие товары.

Кроме того, ЕС вводит 50% пошлину на импорт американской обуви, некоторых товаров текстильной промышленности и на стиральные машины.

Одновременно с этим между США и Китаем возникли серьезные разногласия по вопросу торговли.

Ранее на этой неделе президент Трамп угрожал ввести новые таможенные пошлины в размере 10% на дополнительный ряд импортных китайских товаров в том случае, если, как сказал президент, Китай не изменит своей торговой политики.

Однако Пекин обвинил США в том, что те прибегают "к чрезмерному давлению и шантажу", и добавил, что предпримет контрмеры.

Президент Трамп считает, что торговый дефицит (когда страна импортирует больше, чем экспортирует) означает, что страны в проигрыше.

Он особенно недоволен торговым дефицитом США с Китаем и Мексикой, но также заявляет, что не позволит ни одной стране эксплуатировать нас в том, что касается торговли.

За последние годы суммарный торговый дефицит США увеличился и достиг примерно 50 млрд долларов.

Экономисты, однако, отмечают, что это может быть признаком роста американской экономики, в результате которого потребители в США покупают больше импортных товаров.

Решение Вашингтона повысить торговые пошлины, и ответная реакция со стороны других страны, вызывают опасения начала торговой войны.

В недавнем прошлом президент Трамп заявлял, что торговые войны - вещь хорошая, и в них легко одержать верх.

Фото из Flickr/Invaluable Official