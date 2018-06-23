Экономика |

В начале июня общие налоговые долги в Латвии, считая актуальные, приостановленные и с продлением сроков выплаты, составили 1,223 млрд евро, что на 0,6% меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Службы госдоходов.

756,474 млн евро составил долг основному бюджету (на 0,9% меньше, чем в начале мая), 304,28 млн евро - долг бюджетам самоуправлений (+0,4%), 161,909 млн евро - долг по социальным взносам (-1%).

Актуальные долги, на которые начисляется пеня, на 1 июня составили 786,733 млн евро или 64,3% общей суммы долга.

Не подлежащими взысканию на 1 июня признаны долги в размере 2,371 млн евро, они возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процесса ликвидации.

Подлежащими взысканию в начале июня были признаны долги в размере 784,362 млн евро, в том числе реально подлежащими взысканию - в размере 167,279 млн евро, реально не подлежащими взысканию - 617,084 млн евро. На 616,041 млн евро у должников нет имущества и денег, на которые можно направить взыскание, а срок давности наступил на взыскание долгов в размере 1,042 млн евро.

На 1 июня был продлен срок взыскания долгов в размере 107,781 млн евро. Сумма приостановленных долгов, на которые прекращено начисление пени, составила 328,149 млн евро. Это долги неплатежеспособных предприятий.