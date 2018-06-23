Госконтроль: ЛУ теряет тысячи евро на недвижимости (2)

фото

Экономика | 23 июня 2018 года, 20:11

Если бы Латвийский университет более хозяйственно распоряжался своей недвижимостью, его доходы могли бы быть на 400 тысяч евро больше, считает Госконтроль, который упрекает ЛУ в сдаче недвижимости в аренду по ценам намного ниже рыночных, пишет Latvijas Avīze.

В целом в распоряжении ЛУ имеется 62 объекта недвижимости с более 100 зданиями и земельными участками, в том числе сельскохозяйственной землей. Интересно, что ЛУ принадлежат не только здания для учебных нужд, но и квартиры, в том числе коммунальные. В собственности ЛУ находится 94 квартиры общей площадью 7626 кв.м.

Комнаты в коммуналках, с точки зрения ревизоров, сдаются в аренду по ценам намного ниже рыночных. Например, за комнату на ул. Базницас клиент платит 60 евро в месяц, так как цена, установленная ЛУ, составляет 1,50 евро за квадратный метр, рыночная цена - 6 евро.

Фото из Flickr/Juris Tarvids

Комментарии 2
Nitj32 минуты назад
Ņe terjajut. "Otkati".
Ответить
на теле общества3 минуты назад
А как ЛУ может быть владельцем собственности, он что коммерческое учреждение или частный собственник? Если это коммерческая фирма, тогда зачем его финанасировать из бюджета.пусть сам себе зарабатывает.
Ответить