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Министерство финансов предлагает внести поправки в закон о налогах и пошлинах, которые предусматривают, что в дальнейшем предприятия будут включаться в так называемый "белый список" автоматически, и им не придется больше подавать заявки.

Кабинет министров 22 мая этого года рассмотрел доклад Минфина, Министерства экономики и Службы государственных доходов о деятельности программы углубленного сотрудничества с предприятиями, предусматривающий внедрение новой модели поддержки, которая позволит участвовать в программе также малым и средним предприятиям.

Также планируется изменить процедуру включения предприятий в программу, предусмотрев автоматическое включение, пересмотреть критерии включения и предлагаемые преимущества.

Программа углубленного сотрудничества действует с июля 2012 года, и в настоящее время в ней участвуют 75 предприятий.

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