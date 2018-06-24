В дальнейшем предприятия будут автоматически включать в "белый список" (3)
Министерство финансов предлагает внести поправки в закон о налогах и пошлинах, которые предусматривают, что в дальнейшем предприятия будут включаться в так называемый "белый список" автоматически, и им не придется больше подавать заявки.
Кабинет министров 22 мая этого года рассмотрел доклад Минфина, Министерства экономики и Службы государственных доходов о деятельности программы углубленного сотрудничества с предприятиями, предусматривающий внедрение новой модели поддержки, которая позволит участвовать в программе также малым и средним предприятиям.
Также планируется изменить процедуру включения предприятий в программу, предусмотрев автоматическое включение, пересмотреть критерии включения и предлагаемые преимущества.
Программа углубленного сотрудничества действует с июля 2012 года, и в настоящее время в ней участвуют 75 предприятий.
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"...Службы государственных доходов ... углубленного сотрудничества с предприятиями, предусматривающий внедрение новой модели поддержки...." - врагов имеет в жизни всяк, но от друзей спаси нас, Боже, - от таких друзей, как СГД и МинФин.