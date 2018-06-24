В дальнейшем предприятия будут автоматически включать в "белый список" (3)

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Экономика | 24 июня 2018 года, 15:52

Министерство финансов предлагает внести поправки в закон о налогах и пошлинах, которые предусматривают, что в дальнейшем предприятия будут включаться в так называемый "белый список" автоматически, и им не придется больше подавать заявки.

Кабинет министров 22 мая этого года рассмотрел доклад Минфина, Министерства экономики и Службы государственных доходов о деятельности программы углубленного сотрудничества с предприятиями, предусматривающий внедрение новой модели поддержки, которая позволит участвовать в программе также малым и средним предприятиям.

Также планируется изменить процедуру включения предприятий в программу, предусмотрев автоматическое включение, пересмотреть критерии включения и предлагаемые преимущества.

Программа углубленного сотрудничества действует с июля 2012 года, и в настоящее время в ней участвуют 75 предприятий.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Светлана2 часа назад
Просто! Оставьте! Бизнес! в покое.

"...Службы государственных доходов ... углубленного сотрудничества с предприятиями, предусматривающий внедрение новой модели поддержки...." - врагов имеет в жизни всяк, но от друзей спаси нас, Боже, - от таких друзей, как СГД и МинФин.
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Патриот 31 минуту назад
Прошу прощения! Это означает что эти предприятия попавшие в белый список будут доить в два раза больше?!
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Крыса1 час назад
Зачем оставлять?? Каждая барыжка счастлива указать место рабочему, почему государству не определить место барыге?
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