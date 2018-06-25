Экономика |

За первый квартал этого года депутатам Сейма были выплачены компенсации в размере 115 010 евро за расходы на транспорт и аренду жилья.

За январь депутатам было выплачено 29 069 евро, за февраль - 29 708, за март - 28 682 евро, а за апрель - 27 548 евро, свидетельствует информация на официальном сайте Сейма.

В целом предусматриваемая для депутатов норма компенсации во все месяцы была больше, чем сумма, которая была использована. Например, в апреле эта норма составляла 38 814 еврр.

В апреле члены парламента получили 9688 евро в компенсациях за аренду квартир, а 17 860 - за транспортные расходы.

Размер компенсации зависит от места жительства - чем дальше от Риги проживает депутат, тем большая компенсация ему полагается. В апреле самую большую компенсацию получил Юрис Вилюмс (Латвийское объединение регионов) - 814 евро. Также крупные компенсации получили Янис Тутинс ("Согласие") и Лига Козловска (СЗК) - им было выплачено по 807 евро. Владимир Никонов ("Согласие") получил компенсацию в размере 806 евро.

Фото: flickr.com/Saeima