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В процессе самоликвидации ABLV Bank могут пропасть доказательства по делу об отмывании 102,3 млн долларов США, заявило общество за открытость Delna.

Компания Hermitage Capital Management (Hermitage), бывший работодатель российского адвоката Сергея Магнитского, 21 июня 2018 года направила латвийским правоохранительным органам заявление с просьбой расследовать отмывание денег через ABLV Bank. Это заявление - реакция на разрешение Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) начать реализацию плана самоликвидации ABLV Bank, так как Hermitage считает, что в этом процессе есть риск потери доказательств.

Hermitage обратилась в Службу по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службу контроля) и Генпрокуратуру с просьбой расследовать дело об отмывании более чем 100 млн долларов и идентифицировать причастных к нему сотрудников ABLV Bank. Дело связано с выявленным более 10 лет назад Магнитским крупномасштабным мошенничеством в размере 230 млн долларов.

В заявлении Hermitage говорится, что в период с 2008 до 2013 года сотрудники ABLV Bank в интересах Дмитрия Клюева и Андрея Павлова разрешили отмыть 19 млн долларов, незаконно перечислив через ABLV в общей сложности 102,3 млн долларов. Министерство финансов США ранее ввело в отношении Клюева и Павлова санкции в связи с их причастностью к делу Магнитского.

Маловерятно, что столь объемные нелегальные действия могли быть предприняты без ведома высшего руководства ABLV Bank, считает Hermitage, призывая обеспечить тщательное всеобъемлющее расследование отмывания денег через ABLV Bank.

По мнению Delna, расследование может осложнить то, что многие счета ABLV Bank были зарегистрированы на номинальных директоров предприятий или включены в многослойные схемы, чтобы скрыть тех, что их на самом деле контролировал. Среди номинальных директоров или посредников было также несколько граждан Латвии.

Как сообщалось, 12 июня 2018 года FKTK разрешила ABLV Bank провести контролируемый процесс самоликвидации.

С началом самоликвидации совет и правление банка лишаются своих полномочий, а органом, принимающим решения, становится ликвидационный комитет в составе четырех ликвидаторов.

В команду ликвидаторов банка входят присяжный адвокат, администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт по недвижимости и финансам Андрис Ковальчук, присяжный адвокат, ведущий партнер латвийского бюро Sorainen Эва Берлаус и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.