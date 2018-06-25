Экономика |

С приближением сезона сбора ягод, грибов и других даров леса Служба госдоходов (СГД) напоминает, что если доходы человека от их продажи вместе с доходами, полученными в период сельскохозяйственного производства и предоставления услуг сельского туризма не превышают 3000 евро, он может не регистрироваться как лицо, ведущее хозяйственную деятельность. Таким людям также не надо будет платить подоходный налог с населения и использовать кассовый аппарат. Об этом пишет NRA.

Однако, этим персонам все равно придется вести отчет за полученный доход. Данные условия относятся к тем физическим лицам, которые получают прибыль от следующей деятельности:

сбор грибов, ягод, диких лекарственных растений и цветов и их продажа;

доходы от сельскохозяйственного производства и предоставления услуг сельского туризма;

доходы от продажи, например, виноградных улиток.

Это необходимо, если в случае, когда общие доходы от упомянутой деятельности превышают 3000 евро в год, персона должна в течение пяти дней зарегистрироваться в СГД как лицо, занимающееся хозяйственной деятельностью. Также в этом случае нужно будет проинформировать СГД о том, каким образом будет осуществлен бухгалтерский учет.

К тому же в этом случае надо платить подоходный налог - то есть, за полученные в 2018 году от сбора ягод или грибов доходы надо будет задекларировать в период с 1 марта по 1 июня 2019 года.

Важная информация для закупщиков

Во всех случаях, когда физическое лицо закупает ягоды или другие дары леса, оно должно быть зарегистрировано как персона, занимающаяся хозяйственной деятельностью. В свою очередь если физическое лицо закупает товар от имени юридического лица, у него должны быть рабочие отношения с этой юридической персоной.

Также у закупщиков должен быть список выплат, в котором указано имя, фамилия и персональный код человека, который передает ягоды или грибы, название товара, мера и количество, а также сумма, выплачиваемая наличными деньгами.

СГД призывает людей, которые передают упомянутые товары, обращать внимание на то, дает ли закупщик поставить подпись в списке выплат, правильны ли указанные о нем данные, соответствует ли указанная информация в списке выплат фактическому количеству переданных товаров, а также соответствует ли указанная сумма выплаченной.

СГД также призывает обратить внимание на то, что закупщикам даров природы надо до 1 февраля 2018 года подать сообщение о выплаченных физическому лицу суммах. Это исключает те случаи, когда соответствующая сумма необлагаемых доходов составила меньше 300 евро.

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