Оборот Rīgas meži в прошлом году вырос на 23,5% (3)

фото

Экономика | 25 июня 2018 года, 13:25

Оборот муниципального предприятия Rīgas meži в 2017 году составил 18,457 млн евро - на 23,5% больше, чем в 2016 году, а прибыль выросла в 9,5 раза - до 2,162 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

В прошлом году предприятие восстановило леса на площади 461,7 га, высадив в общей сложности 1,273 млн саженцев деревьев, из них 70% составили саженцы сосны.

В 2017 году Rīgas meži продолжало восстанавливать лесные мелиоративные системы - общая протяженность обновленных канав составила 32 900 м.

Предприятие продолжало принимать меры по ограничению распространения лесных пожаров. В прошлом году было потушено 64 лесных пожара, в результате которых пострадало 8,5 га леса.

В 2017 году предприятие заготовило 90 500 кубометров кругляка, а общее количество заготовленной древесины составило 218 400 кубометров.

Доходы Rīgas meži от продажи пиломатериалов, произведенных на принадлежащей предприятию лесопилке Norupe, в 2017 году составили 4,183 млн евро, общие доходы - 4,952 млн евро.

На 31 декабря 2017 года предприятие управляло 116 объектами общей площадью 306,86 га.

В прошлом году Rīgas meži получило из бюджета самоуправления дотацию на обновление лесов в размере 2,253 млн евро.

В 2016 году оборот Rīgas meži составил 14,95 млн евро, прибыль - 227 704 евро.

Фото: flickr.com/Valsts policija

Комментарии 3
старый я2 часа назад
читаю статью ригасс межс в 2016 г. в начале стати получило прибыль 2,162 млн.евро, в конце статьи -дотация в 2016 составила 2,253 млн.евро Я правильно понял прибыль равна дотации? дотация от нас, прибыль в свой, узкоочерченный круг людей. Потом видимо произойдёт банкротство и далее по накатанной схеме
Ответить
Паниковский2 часа назад
ПилИте, Шура, пилИте...
Ответить
лесник1 час назад
Ригас межи- это вотчина америкса Андриса и его коллег, которые с честью служат Риге, после его службы нужно будет 40-70 лет , чтобы востановился лес в Ригас межи..., берёза растёт примерно 45 лет, а сосна и ель 60-80 лет. Денежки от вырубки осваиваются как надо, волноваться не надо, нам точно ничего не достанется.!!! Спасибо оппупации , что не вырубали лес и вели только санитарную рубку, а в основном деловой везли из РФ, из Сибири. И потому, шустрым и честным есть сейчас на чём бабки делать.
Ответить