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На латвийском рынке существует огромное количество турагентств, которые работают в основном со стандартным набором мировых операторов. Для них характерны постоянные вложения в рекламу, яркие внешние вывески и схожий ассортимент за плюс минус похожие цены, но в сфере медицинского туризма в нашей стране все хуже, считает компания Allmedtours.

Агентство медицинского и оздоровительного туризма Allmedtours считает, что в этой в этой области необходимо сохранять максимально приятные цены для клиентов, предпочитая не арендовать огромные офисы с большими дорогими рекламами, а делать все возможное, чтобы клиент был доволен ценой и качеством. Это и отличает Allmedtours от других туристических агентств.

Главное преимущество компании – прямая работа со многими клиниками и санаториями Беларуси и других стран. Та же Беларусь является очень выгодной страной в плане медицинского и оздоровительного туризма. Многих отпугивает тот факт, что в Беларуси практически в два раза дешевле медицинские услуги, а также реабилитация и оздоровление в санаториях.

Объясняется все очень просто: причина столь весомого различия цены - в уровнях зарплат (они ниже в среднем, чем у нас) и в самой политике государства по предоставлению не завышенных по цене медицинских услуг. Например популярный спрос граждан Прибалтики в Беларуси – стоматология, в частности имплантация. Там ставят те же, проверенные десятками лет, качественные системы имплантов (Alfa bio, Strautmann, Nobel, и другие), врачи в клиниках имеют достаточно высокую квалификацию, но разница цены одного импланта с коронкой между Латвией и Беларусью около 500 евро и больше. Даже если учесть дорогу и визу, разница существенна, к тому же клиенты могут познакомиться с другой страной (в Беларуси много интересных объектов и музеев) и что-то приобрести, так как некоторые товары опять же дешевле и другая сертификация качества. Но чтобы составить план лечения и узнать точную стоимость, желательно иметь снимок, еще лучше – трехмерный (3D). Сотрудники компании Allmedtours отправляют его на рассмотрение врачам в Минск бесплатно. После одобрения клиентом плана лечения, начинается организация процесса, и сумму за лечение клиент платит в кассу клинику. Также происходит и с другими запросами по лечению – офтальмология, неврология, гинекология, диагностика организма. По первичным документам составляется план, а некоторые даже совмещают приятное с полезным – выбирают санаторий недалеко от города, отдыхают, а в определенные дни их оттуда забирают на лечение.

Для тех, кто не нацелен пересекать европейско-белорусскую границу, предлагаются другие страны, например, Израиль. Там огромная база профилей лечения, особенно для пациентов с крайне сложными случаями, и профессора клиник заверяют, что для них 4-ая стадия рака еще не приговор, и они могут продлить жизнь человеку. Туда ездят даже граждане Америки.

Израильтяне стараются сохранить имидж первоклассной мировой медицины, но будьте готовы – цены не будут уже белорусскими.

Allmedtours имеет огромную базу санаториев и оздоровительных центров, помогают подобрать индивидуально под запрос, организуют трансфер и обеспечивают информацией. В ассортименте санатории Беларуси, России, Израиля, Литвы, Чехии, Словакии, Греции и других.

Компания ALLMEDTOURS находится по адресу Рига, ул. Бривибас 91-404, +371 23373100

Фото из Flickr/venice min/5 Corner Dental