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На латвийском рынке существует огромное количество турагентств, которые работают в основном со стандартным набором мировых операторов. Для них характерны постоянные инвестиции в рекламу, яркие внешние вывески и схожий ассортимент за плюс минус похожие цены. Однако ситуация в сфере медицинского туризма в нашей стране становится все хуже, считает агентство медицинского и оздоровительного туризма Allmedtours.

Как указывают в агентстве, в области медицинского туризма необходимо сохранять максимально приятные цены для клиентов - то есть, к примеру, не арендовать огромные офисы и не тратить большие средства на рекламу, а делать все возможное, чтобы клиент был доволен ценой и качеством. Данные качества и отличают Allmedtours от других туристических агентств.

Главное преимущество компании – прямая работа со многими клиниками и санаториями Белоруссии и других стран. Как указывает Allmedtours, Белоруссия является очень выгодной страной в плане медицинского и оздоровительного туризма.

Многих отпугивает тот факт, что в Белорусии практически в два раза дешевле медицинские услуги, а также реабилитация и оздоровление в санаториях.

Однако объясняется все очень просто: причина столь весомой разницы в цене - в уровнях зарплат (в Белоруссии они в среднем ниже, чем у нас), а также в самой политике государства по предоставлению не завышенных по цене медицинских услуг.

Например, самым большим спросом среди граждан Прибалтики в Белоруссии пользуются услуги стоматологии, в частности имплантации. Там ставят проверенные десятками лет, качественные системы имплантов (Alfa bio, Strautmann, Nobel, и другие). Врачи в клиниках имеют достаточно высокую квалификацию, однако установка одного импланта с коронкой в Белоруссии будет стоить примерно на 500 евро дешевле, чем в Латвии.

Однако, чтобы составить детальный план лечения и узнать точную стоимость услуг, желательно иметь снимок, еще лучше – трехмерный (3D). Сотрудники компании Allmedtours отправляют его на рассмотрение врачам в Минск бесплатно. Потом, после одобрения клиентом плана, Allmedtours начинает заниматься непосредственно организацией самого процесса лечения. Сумму за лечение клиент платит непосредственно в кассу клиники.

Также происходит и с другими запросами по лечению – офтальмология, неврология, гинекология, диагностика организма. Как отмечает Allmedtours, некоторые клиенты даже совмещают приятное с полезным – выбирают санаторий недалеко от города и отдыхают там, а в определенные дни их оттуда забирают на лечение.

Даже если учесть расходы на дорогу и визу, разница в цене за медицинские услуги в Латвии и Белоруссии довольно существенная. К тому же, в этом случае клиенты могут побывать в другой стране (в Белоруссии много интересных объектов и музеев) и что-то приобрести, так как некоторые товары там дешевле, а также в Белоруссии другая сертификация качества.

В свою очередь, для тех, кто не нацелен пересекать европейско-белорусскую границу, предлагаются другие страны, например, Израиль. Там огромная база профилей лечения, особенно для пациентов с крайне сложными случаями. Профессора клиник уверяют, что для них 4-я стадия рака - это еще не приговор, и они способны продлить жизнь человеку. В Израиль на лечение ездят даже граждане Америки.

Израильтяне стараются сохранить имидж первоклассной мировой медицины, но будьте готовы – цены уже не будут белорусскими.

Allmedtours имеет огромную базу санаториев и оздоровительных центров. Компания, учитывая индивидуальные предпочтения каждого клиента, помогает подобрать место лечение, организуют трансфер и предоставляет всю необходимую информацию. В ассортименте Allmedtours - санатории Белоруссии, России, Израиля, Литвы, Чехии, Словакии, Греции и других стран.

Компания Allmedtours находится по адресу Рига, ул. Бривибас 91-404. Связаться с компанией можно по телефону +371 23373100.

Фото из Flickr/venice min/5 Corner Dental