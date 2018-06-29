Медицинский туризм: латвийцам предлагают выгодное лечение за границей (23)

фото

Экономика | 29 июня 2018 года, 11:12

На латвийском рынке существует огромное количество турагентств, которые работают в основном со стандартным набором мировых операторов. Для них характерны постоянные инвестиции в рекламу, яркие внешние вывески и схожий ассортимент за плюс минус похожие цены. Однако ситуация в сфере медицинского туризма в нашей стране становится все хуже, считает агентство медицинского и оздоровительного туризма Allmedtours.

Как указывают в агентстве, в области медицинского туризма необходимо сохранять максимально приятные цены для клиентов - то есть, к примеру, не арендовать огромные офисы и не тратить большие средства на рекламу, а делать все возможное, чтобы клиент был доволен ценой и качеством. Данные качества и отличают Allmedtours от других туристических агентств.

Главное преимущество компании – прямая работа со многими клиниками и санаториями Белоруссии и других стран. Как указывает Allmedtours, Белоруссия является очень выгодной страной в плане медицинского и оздоровительного туризма.

Многих отпугивает тот факт, что в Белорусии практически в два раза дешевле медицинские услуги, а также реабилитация и оздоровление в санаториях.

Однако объясняется все очень просто: причина столь весомой разницы в цене - в уровнях зарплат (в Белоруссии они в среднем ниже, чем у нас), а также в самой политике государства по предоставлению не завышенных по цене медицинских услуг.

Например, самым большим спросом среди граждан Прибалтики в Белоруссии пользуются услуги стоматологии, в частности имплантации. Там ставят проверенные десятками лет, качественные системы имплантов (Alfa bio, Strautmann, Nobel, и другие). Врачи в клиниках имеют достаточно высокую квалификацию, однако установка одного импланта с коронкой в Белоруссии будет стоить примерно на 500 евро дешевле, чем в Латвии.

Однако, чтобы составить детальный план лечения и узнать точную стоимость услуг, желательно иметь снимок, еще лучше – трехмерный (3D). Сотрудники компании Allmedtours отправляют его на рассмотрение врачам в Минск бесплатно. Потом, после одобрения клиентом плана, Allmedtours начинает заниматься непосредственно организацией самого процесса лечения. Сумму за лечение клиент платит непосредственно в кассу клиники.

Также происходит и с другими запросами по лечению – офтальмология, неврология, гинекология, диагностика организма. Как отмечает Allmedtours, некоторые клиенты даже совмещают приятное с полезным – выбирают санаторий недалеко от города и отдыхают там, а в определенные дни их оттуда забирают на лечение.

Даже если учесть расходы на дорогу и визу, разница в цене за медицинские услуги в Латвии и Белоруссии довольно существенная. К тому же, в этом случае клиенты могут побывать в другой стране (в Белоруссии много интересных объектов и музеев) и что-то приобрести, так как некоторые товары там дешевле, а также в Белоруссии другая сертификация качества.

В свою очередь, для тех, кто не нацелен пересекать европейско-белорусскую границу, предлагаются другие страны, например, Израиль. Там огромная база профилей лечения, особенно для пациентов с крайне сложными случаями. Профессора клиник уверяют, что для них 4-я стадия рака - это еще не приговор, и они способны продлить жизнь человеку. В Израиль на лечение ездят даже граждане Америки.

Израильтяне стараются сохранить имидж первоклассной мировой медицины, но будьте готовы – цены уже не будут белорусскими.

Allmedtours имеет огромную базу санаториев и оздоровительных центров. Компания, учитывая индивидуальные предпочтения каждого клиента, помогает подобрать место лечение, организуют трансфер и предоставляет всю необходимую информацию. В ассортименте Allmedtours - санатории Белоруссии, России, Израиля, Литвы, Чехии, Словакии, Греции и других стран.

Компания Allmedtours находится по адресу Рига, ул. Бривибас 91-404. Связаться с компанией можно по телефону +371 23373100.

Фото из Flickr/venice min/5 Corner Dental

Комментарии 23
Белка2 дня назад
Скажу о себе. В прошлом месяце вернулась из Беларуси. Была в Минске. Лечила зубы, и одновременно была в санатории, принимала процедуры. Во-Первых, сам Минск - прекраснейший, красивый город, где очень и очень хорошие люди. Самое главное, что я душой отдохнула от нацизма и фашизма Латвии. В магазинах есть всё, и людей много. Люди покупают всё, одеваются, кушают всё. Стоматология и вообще медицина ну очень дешевая. Процедуры в санаториях - классные и дешевые. Как для самих беларусов, так и для нас. Что еще? Санатории забиты пожилыми людьми и детьми. Почему? Да потому что у них инвалиды 1,2,3 групп раз в два года едут в санатории бесплатно!( в среднем 600 рублей, то есть около 300 евро на 10 дней) А дети, если болели зимой, едут в эти же санатории КАЖДЫЙ год, бесплатно! Не важно сколько детей в семье, они едут ВСЕ и мама с ними, но платит от путевки только 10 процентов( около 30 евро). Президент Лукашенко и правительство ЗАБОТЯТСЯ о своем народе! Тот, кто говорит, что в Беларуси народ от голода пухнет - БРЕХУНЫ! Зарплаты, конечно, не мильоны, но по сравнению в их ценами, всё у них хорошо, в Латвии гораздо хуже. Не верите, поезжайте сами, без всяких там посреднических фирм), виза стоит 25 евро,делают в посольстве за 5 дней, автобус - 22 евро, время в поездке 8-9 часов. ( Для курящих - сигареты самые дорогие - 2,50 рубля, то есть грубо 1 евро 50 сантимов) Беларуси есть чем гордиться. Люди там - это ЛЮДИ, а шаль какая-то как в Латвии.
4
Ответить
Лёлик2 дня назад
Спасибо , это ценная информация , особенно для пенсионеров...
1
Ответить
Да уж2 дня назад
Действительно была в Минске месяц назад. Лучше и чище города не видела во всей Европе-Азии.
Люди - супер, еда - натуральная. Нам еще до белорусов как до луны !!!
Ответить