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Примененные ранее к депутату Сейма, лидеру партии KPV LV Артусу Кайминьшу меры пресечения — подписка о невыезде и регулярное пребывание по месту жительства — отменены. Об этом сообщил сам Кайминьш.

По его словам, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прислушались к его заявлению о том, что меры пресечения не совместимы с выполнением обязанностей депутата, и без согласия парламента ограничивать его личную свободу нельзя. Об этом, как напомнил Кайминьш, говорится в 29-й статье Сатверсме.

Как сообщалось, KNAB в рамках уголовного процесса о возможном незаконном финансировании партии KPV LV задержало депутата Сейма и лидера этой партии Артуса Кайминьша, Закатистова и Тамужса. Позднее все они были освобождены, и в отношении них избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Из материалов уголовного процесса следует, что весной 2016 года Тамужс договорился с членом правления политической организации о мошенническом получении у некоего предприятия крупных финансовых средств с целью незаконного финансирования политической организации. Между предприятием и Per capita, полностью принадлежащим Закатистову, был заключен договор о консультациях. Каждый месяц предприятие перечисляло 2000 евро плюс НДС на банковский счет Per capita..

Полученные в результате мошенничества средства направлялись на финансирование KPV LV, говорится в материалах дела.

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