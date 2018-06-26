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Ликвидируемый ABLV Bank получил первые требования кредиторов, рассказал ликвидатор банка Арвид Костомаров.

"Активность кредиторов в настоящее время достаточно высока, и, как уже прогнозировалось, в основном мы получаем различные уточняющие вопросы о необходимых документах для оформления и подачи требований", - рассказал Костомаров.

Он отметил, что одной из первоочередных задач после принятия решения о самоликвидации банка было создание соответствующей организационной структуры и обобщение данных о количестве сотрудников, и это уже сделано.

"К этому моменту количество работников банка уменьшилось на 294 человека, а в рамках группы - на 364. В ликвидируемом "ABLV Bank" в настоящее время работают около 400 сотрудников. В дальнейшем прекращение трудовых отношений будет происходить постепенно, по мере реализации процесса ликвидации, с тщательным анализом необходимых для работы ресурсов. Здесь не будет поспешных решений, потому что ликвидируется одно из крупнейших кредитных учреждений Латвии", - сказал ликвидатор.

На вопрос, предусматривает ли ликвидация банка ликвидацию и его дочерних предприятий, Костомаров ответил, что в настоящее время основной фокус - на ликвидации банка.

"Вложения ликвидируемого ABLV Bank в основной капитал дочерних и ассоциированных предприятий достигает 190 млн евро. С учетом значения этих компаний для народного хозяйства Латвии, вложенного в их развитие труда, профессионализма работников и накопленного опыта основная цель будет заключаться в том, чтобы не уменьшилась стоимость предприятий и их активов. После этого мы будем думать о поиске новых инвесторов, заинтересованных в продолжении и развитии их деятельности", - сказал ликвидатор.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала разрешила ABLV Bank проводить контролируемый процесс самоликвидации.

Прием требований кредиторов ABLV Bank начался 18 июня и продлится до 18 сентября.

Планируется, что процесс ликвидации банка продлится примерно пять лет. Обязательства по отношению к ликвидируемому банку должны выполняться, как и ранее.

С началом самоликвидации совет и правление банка лишаются своих полномочий, а органом, принимающим решения, становится ликвидационный комитет в составе четырех ликвидаторов.

В команду ликвидаторов банка входят присяжный адвокат, администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт по недвижимости и финансам Андрис Ковальчук, присяжный адвокат, ведущий партнер латвийского бюро Sorainen Эва Берлаус и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров.