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В среднесрочной перспективе в Латвии все более выраженной станет недостаточность рабочей силы средней квалификации, которая больше всего будет ощущаться в обрабатывающей промышленности и строительстве, свидетельствуют подготовленные Министерством экономики средне- и долгосрочный прогнозы рынка труда.

"Общество стареет, членство в общем рынке Евросоюз работает не в нашу пользу, поскольку за последнюю декаду потеряно почти 15% рабочей силы. В свою очередь в последние два года в стране наблюдается стремительный рост экономики, вызвавший дефицит рабочей силы, соответственно стремительно растет и оплата труда", - заявил журналистам министр экономики Арвил Ашераденс.

С учетом негативных демографических тенденций недостаточность рабочей силы в будущем может стать значительным препятствием для роста экономики.

Минэкономики прогнозирует, что численность населения Латвии к 2035 году сократится на 132 тыс. человек, причем число жителей трудоспособного возраста будет сокращаться быстрее, чем общее число жителей.

В следующую декаду возможности трудовой занятости расширятся, однако демографические тенденции и региональные различия рынка труда сделают недостаточность рабочей силы еще более выраженной, прогнозирует Минэкономики.

При этом структура предложения образования стала более сбалансированной с нуждами рынка труда, тем не менее число специалистов, выходящих на рынок труда, все еще меньше необходимого для полного решения проблемы дефицита рабочей силы.

Согласно прогнозам Минэкономики, в 2025 году больше всего вырастет спрос на специалистов-физиков и инженеров, а также на высококвалифицированных специалистов в отрасли строительства, обрабатывающей промышленности и информационных технологий. Больше всего снизится спрос на промышленных рабочих низкой квалификации, продавцов в магазинах, уборщиц, торговых агентов и других рабочих простых профессий.

Спрос на рабочую силу простых профессий к 2035 году снизится на 36% или примерно 40 тыс. рабочих мест.

К 2025 году дефицит специалистов высшей квалификации в сфере естественных наук, информационно-коммуникационных технологий и инженерных наук вырастет примерно до 17 тыс. В среднесрочной перспективе может образоваться также дефицит рабочей силы со средним профессиональным образованием - примерно 31 тыс.

Более 40% молодежи выходит на рынок труда с общим средним и основным образованием, а в последующие годы спрос на такую рабочую силу на рынке труда резко упадет, прогнозирует Минэкономики.

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