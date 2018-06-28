Экономика |

Учреждения Евросоюза (ЕС) отказали в финансировании проекту "умных" парковок в Риге, целесообразность которого год назад вызвала дискуссии.

Руководитель комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Вадим Баранник сообщил об этом, отвечая на реплику депутата оппозиции Вилниса Кирсиса о том, что Рижская дума разбазаривает деньги на ненужные проекты.

В их числе депутат упомянул и "нано-приложения", имея в виду проект "умных" стоянок. Баранник на это ответил, что может поздравить Кирсиса, потому что Европа отказала в финансировании для этого проекта.

Большой ажиотаж проект "умных" парковок вызвал в сентябре прошлого года, когда оппозиция Рижской думы заявила, что самоуправление планирует реализовать этот проект на сумму 8,7 млн евро без какого-либо экономического обоснования.

В итоге было принято решение поручить предприятию Rīgas satiksme подать подробное обоснование проекта "умных" автостоянок. Однако, как позже заявил Кирсис, подготовленные предприятием документы также не внесли никакой ясности о проекте и его финансировании.

Проект разработали муниципальное агентство Rīgas gaisma и Rīgas satiksme, которые надеялись получить финансирование от Евросоюза по программе охраны окружающей среды и предотвращения изменений климата LIFE.

Средства ЕС предполагалось привлечь в размере 5,21 млн евро, финансирование из госбюджета должно было составить 2,48 млн евро, а собственное финансирование партнеров по проекту - 989 454 евро. Проект предусматривал внедрение интеллектуальной системы парковки с целью уменьшения пробок и загрязнения воздуха в столице.

Фото: pixabay.com