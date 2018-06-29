Бизнесмен: люди покидают Латвию не ради денег, а так как не видят здесь будущего (17)

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Экономика | 29 июня 2018 года, 19:54

В Латвии самым слабым местом является судебная система и коррупция, которая структурно поддерживается, об этом сказал в интервью порталу lvportals.lv руководитель группы предприятий по недвижмости Omnium Properties Алексис Карлсонс.

Родившийся в Калифорнии предприниматель 12 лет назад приехал в Латвию, чтобы продолжить семейный бизнес, начатый в конце 20 века и на практике сталкивается с бюрократическими препятствиями и несовершенством законов.

По словам бизнесмена, это не значит, что здесь какие-то джунгли, которые отпугивают всех инвесторов, но ситуация вынуждает несколько раз тщательно подумать, прежде чем инвестировать в долгосрочный период. Однако, предприниматель не теряет надежды на позитивное развитие Латвии и считает, что можно добиться успеха в развитии страны.

"К сожалению, самым слабым звеном в Латвии является неадекватная судебная система и коррупция. Предприниматели уже давно говорят, что для правильного ведения бизнеса необходима сильная и прогнозируемая правовая система и институции, которые обеспечивают соблюдение закона, чтобы его нельзя было злонамеренно использовать в корыстных целях и которая могла бы защитить интересы частных и юридических лиц", - говорит Карлсонс.

Несмотря на упомянутые неупорядоченные вопросы, есть и позитивный опыт. По словам Карлсонса, у него лично сложились неплохое сотрудничество м Кандавской и Рижской думой, поэтому он не теряет надежды на позитивное развитие.

"Вижу, как центр Риги оживает, особенно в районе Базара Берга. Начинают постепенно приводить в порядок владения, территория станвится более ухоженной. Самоуправление также стимулирует, чтобы привести в порядок фасады исторических зданий. Есть люди, которые хотят жить в центре Риги", - делится впечатлениями предприниматель.

По словам Карлсонса, возможности здесь что-то начать производить или предлагать услуги, которые нацелены только на внутренний рынок достаточно ограничены. В Латвии с двумя миллионами жителей что-то начать в некоторых отраслях проблематично.

"Конечно, было бы здорово, если бы увеличилось число жителей. Это проблема, которую, к сожалению, нельзя просто разрешить. Конечно, если у людей есть большие финансовые возможности за рубежом Латвии, то у него должны быть все юридические права их реализовать. Самая большая проблема в том, что многие покидают Латвию не потому, что в другом месте можно больше заработать, но потому что нет чувства, что через 10 лет здесь будет стабильные основы для жизни", - подчеркивает предприниматель.

фото: LV_portals

Комментарии 17
Вывод1 час назад
Все нормальные уже уехали отсюда. Остались те, кто надеется на здравый рассудок правительства. А здравого рассудка у правительства просто НЕТ! Некому там здраво думать, там "бабки пилят",
а юриспруденция в доле. Им некогда думать. Все заняты "распилом бабок".
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Морская лаптя1 час назад
Скажу так в принципе не в деньгах даже дело,люди просто не слепые видят что в Латвии действительно в последствий всей чернухи которая прейсходит ничего абсолютно не меняется.Дошло до того что как минимум на улицы стремно выходить все обгашенные ищют где че вырубить,и тебе повезёт если лишний раз не сунешся,а правительство ПОШЛО НАХЕР!!! Ничего они суки не делают им похую!Они сами с этим всем уже не в состоянии справится,потому что народ то злой и всё конкретно запущено.
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Пайк1 час назад
Какое здесь будущее! Среди белого дня сегодня видел на раене как хмурый челик сдох от передоза,и в транспорт зашёл хмурый до такой степени что думал что прям на месте сейчас склеитса с баблом в руках на кайф,пиздец народ понимайте здесь люди умирают от всякого говна,потому что им некуда податса,ну некуда просто.
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