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В Латвии самым слабым местом является судебная система и коррупция, которая структурно поддерживается, об этом сказал в интервью порталу lvportals.lv руководитель группы предприятий по недвижмости Omnium Properties Алексис Карлсонс.

Родившийся в Калифорнии предприниматель 12 лет назад приехал в Латвию, чтобы продолжить семейный бизнес, начатый в конце 20 века и на практике сталкивается с бюрократическими препятствиями и несовершенством законов.

По словам бизнесмена, это не значит, что здесь какие-то джунгли, которые отпугивают всех инвесторов, но ситуация вынуждает несколько раз тщательно подумать, прежде чем инвестировать в долгосрочный период. Однако, предприниматель не теряет надежды на позитивное развитие Латвии и считает, что можно добиться успеха в развитии страны.

"К сожалению, самым слабым звеном в Латвии является неадекватная судебная система и коррупция. Предприниматели уже давно говорят, что для правильного ведения бизнеса необходима сильная и прогнозируемая правовая система и институции, которые обеспечивают соблюдение закона, чтобы его нельзя было злонамеренно использовать в корыстных целях и которая могла бы защитить интересы частных и юридических лиц", - говорит Карлсонс.

Несмотря на упомянутые неупорядоченные вопросы, есть и позитивный опыт. По словам Карлсонса, у него лично сложились неплохое сотрудничество м Кандавской и Рижской думой, поэтому он не теряет надежды на позитивное развитие.

"Вижу, как центр Риги оживает, особенно в районе Базара Берга. Начинают постепенно приводить в порядок владения, территория станвится более ухоженной. Самоуправление также стимулирует, чтобы привести в порядок фасады исторических зданий. Есть люди, которые хотят жить в центре Риги", - делится впечатлениями предприниматель.

По словам Карлсонса, возможности здесь что-то начать производить или предлагать услуги, которые нацелены только на внутренний рынок достаточно ограничены. В Латвии с двумя миллионами жителей что-то начать в некоторых отраслях проблематично.

"Конечно, было бы здорово, если бы увеличилось число жителей. Это проблема, которую, к сожалению, нельзя просто разрешить. Конечно, если у людей есть большие финансовые возможности за рубежом Латвии, то у него должны быть все юридические права их реализовать. Самая большая проблема в том, что многие покидают Латвию не потому, что в другом месте можно больше заработать, но потому что нет чувства, что через 10 лет здесь будет стабильные основы для жизни", - подчеркивает предприниматель.

фото: LV_portals