Экономика |

С 1 июля цены на сигареты опять повысятся, так как повышается ставка акцизного налога. Торговцы табачными изделиями опасаются роста нелегального оборота сигарет, пишет газета Dienas Bizness.

В рамках налоговой реформы в прошлом году были установлены сроки очередного повышения ставок акцизного налога - изменения ставок на табачные изделия предусмотрены каждые полгода. Первое повышение акцизного налога произошло 1 января, а с 1 июля к сигаретам будет применяться еще более высокий налог, поэтому они подорожают.

Часть опрошенных Dienas Bizness повышение акциза считает логичным, потому что это помогает сокращать ряды курильщиков. Другие же полагают, что это будет только способствовать росту теневой экономики. Следующее повышение акцизного налога на табачные изделия состоится 1 января 2019 года.

В то же время, как отмечает руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, прежний опыт показывает, что повышение ставок акцизного налога в ситуации, когда государство не в состоянии успешно бороться с нелегальным оборотом табачной продукции, приводит к тому, что страдают легальные торговцы, а нелегальный рынок получает новые возможности.

Данусевич отмечает, что выгоды не получает и государство. Это подтверждается показателями бюджетных доходов за первые пять месяцев года - в мае собрано 73,4 млн евро акциза на табак вместо запланированных 77,9 млн евро, то есть недоимка составляет 4,45 млн евро. Это означает, что пока курильщики не смогли пополнить государственный кошелек прогнозируемым объемом поступлений, а достались ли эти деньги теневой экономике или курильщиков все же стало меньше, судить сложно.

Фото из Flickr/punkocska