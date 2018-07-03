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На поездки на такси из Рижского аэропорта, Рижского железнодорожного вокзала и Рижского пассажирского морского порта могут быть установлены фиксированные цены или их потолки.

Премьер-министр Марис Кучинскис после сегодняшнего совещания коалиционных партий сообщил, что рабочая группа в течение двух недель должна подготовить конкретные предложения по разрешению ситуации. В состав рабочей группы войдут представители министерств сообщения, юстиции, экономики и внутренних дел.

Подготовленные Минсообщения предложения необходимо рассмотреть с юридической точки зрения и с точки зрения конкуренции, пояснил он.

Как сказал парламентский секретарь Минсообщения Эдгар Таварс, необходимо законом делегировать правительству право устанавливать максимальный тариф на таксомоторные услуги в определенных местах, количество которых еще будет уточняться, а пока речь идет об аэропорте, Рижском пассажирском морском и железнодорожном вокзалах.

Министр экономики Арвил Ашераденс тоже сказал журналистам, что в этой сфере следует установить фиксированный тариф или ценовые потолки.

В том числе должны быть установлены потолки цен на услуги такси, и каждая автомашина должна быть оснащена устройством, которое перед поездкой информирует пассажира о приблизительной плате, на которую он может согласиться или нет, сказал Ашераденс.

Министр считает недопустимой ситуацию, когда клиенты таксомоторных перевозчиков оставлены беспомощными.

"С одной стороны, мы говорим, что рынок должен быть свободным, Административный суд в отношении аэропорта "Рига" тоже постановил, что рынок должен быть абсолютно свободным, но с другой стороны, мы оставляем клиентов такси совершенно беспомощными", - сказал Ашераденс.

Фото: flickr.com/Elmar