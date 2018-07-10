Администратор распродает Liepаjas metalurgs за бесценок (3)

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Экономика | 10 июля 2018 года, 20:32

Недвижимость обанкротившегося металлургического предприятия KVV Liepаjas metalurgs распродается по ценам ниже стоимости материалов, из которых построены здания, пишет Neatkariga.

Администратору завода Вите Дике удалось продать три принадлежащих предприятию объекта на аукционах с нисходящим шагом. Самый ценный из выставленных на аукцион объектов по начальной цене 167 тыс. евро по результатам торгов был продан за 66,7 тыс.

За эти деньги покупатель получил 10,3 тыс. квадратных метров земли с пятью зданиями, то есть каждое строение обошлось ему всего в 13 тыс. евро.

Другое здание с участком земли было продано за 11,8 тыс. евро, а еще одно - за 41,7 тыс. евро.

Если имущество KVV Liepаjas metalurgs и далее будет распродаваться по таким ценам, кредиторы предприятия вернут очень мало из тех 100 млн евро, которые им осталась должна обанкротившаяся компания.

Комментарии 3
Макс1 час назад
Главное, что администратор заработает, согласно своей должности при любом раскладе.
А интересы кредиторов как всегда на последнем месте.
Все в нашей стране через одно место!
Цитаделе за гроши продали, теперь вот Металургс за копейки сущие раздербанят.
"Умелые" в нашей стране администраторы работают.
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шустрый1 час назад
Как там поживает предыдущий администратор,получивший за"продажу"хохлам "ЛМ"более миллиона евро?
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яват1 час назад
страну жаль - народ нет
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