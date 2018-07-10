Экономика |

Прогнозы ряда экспертов о том, что производству в этом году не удастся достичь такого стремительного роста, как в прошлом, постепенно начинают получать подтверждение, пишет Diena.

Данные Центрального статистического управления о выпуске продукции обрабатывающей промышленности в мае и в целом за пять первых месяцев года все больше свидетельствуют о замедленном росте экономики.

Так, например, прирост в сфере обрабатывающей промышленности в мае зарегистрирован, но очень скромный - всего 2,9%, а прирост за пять первых месяцев составил чуть больше - 3,6%.