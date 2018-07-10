Экономика Латвии показывает "очень скромный" рост (4)
Экономика | 10 июля 2018 года, 19:46
Прогнозы ряда экспертов о том, что производству в этом году не удастся достичь такого стремительного роста, как в прошлом, постепенно начинают получать подтверждение, пишет Diena.
Данные Центрального статистического управления о выпуске продукции обрабатывающей промышленности в мае и в целом за пять первых месяцев года все больше свидетельствуют о замедленном росте экономики.
Так, например, прирост в сфере обрабатывающей промышленности в мае зарегистрирован, но очень скромный - всего 2,9%, а прирост за пять первых месяцев составил чуть больше - 3,6%.
Откуда интересно в Латвии производство ?
Кто-нибуль может мне показать, за счет какого интересно производства мы растем ?
Металург обанкротили - вот было реальное производство.
Или все основывается на деревообработке и пищевой промышленности ?
Чем меньше нас становится, тем меньше производства как такового той же пищи нам необходимо.
Помнятся мне золотые годы мыльного рынка недвижимости - ой как тогда быстро росла экономика, ну и как всегда шикарно циферки о производстве лупили.
Сдается, что и сейчас за счет денег кохезии весь реальный рост и отражается статистике для народа на обозрение.