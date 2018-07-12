Экономика |

Немногим более 50% предприятий компенсируют повышение зарплат своим работникам повышением цен, свидетельствуют результаты последнего опроса Citadele Index.

Настроение предпринимателей в Латвии уже дольше года остается положительным и оценивается в 51,47 пункта, что свидетельствует об осторожном оптимизме. Однако все четче обозначается самый большой вызов - доступность рабочей силы и повышение зарплат.

В первом квартале 2018 года до 51,02 пункта повысилось настроение предприятий, работающих на внутреннем рынке. Оценка настроения экспортирующих предприятий за квартал снизилась до 52,33 пункта.

Наиболее сильный оптимизм царит у предприятий в промышленности и торговле.

Фактический рост зарплат опережает планировавшийся предпринимателями. 52% предпринимателей не планируют повышать зарплаты, 19,4% могли бы повысить их до 5%, 16,1% - на 5%-10%, 4,2% - больше 10%.

Наибольшее повышение зарплат планируется на средних и крупных предприятиях.

51,8% опрошенных предприятий из-за повышения зарплат подняли или планируют поднять цены для своих клиентов, 43,7% не намерены это делать.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download