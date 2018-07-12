Исследование: фирмы повышают зарплаты работникам, а затем и цены на услуги (4)

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Экономика | 12 июля 2018 года, 08:21

Немногим более 50% предприятий компенсируют повышение зарплат своим работникам повышением цен, свидетельствуют результаты последнего опроса Citadele Index.

Настроение предпринимателей в Латвии уже дольше года остается положительным и оценивается в 51,47 пункта, что свидетельствует об осторожном оптимизме. Однако все четче обозначается самый большой вызов - доступность рабочей силы и повышение зарплат.

В первом квартале 2018 года до 51,02 пункта повысилось настроение предприятий, работающих на внутреннем рынке. Оценка настроения экспортирующих предприятий за квартал снизилась до 52,33 пункта.

Наиболее сильный оптимизм царит у предприятий в промышленности и торговле.

Фактический рост зарплат опережает планировавшийся предпринимателями. 52% предпринимателей не планируют повышать зарплаты, 19,4% могли бы повысить их до 5%, 16,1% - на 5%-10%, 4,2% - больше 10%.

Наибольшее повышение зарплат планируется на средних и крупных предприятиях.

51,8% опрошенных предприятий из-за повышения зарплат подняли или планируют поднять цены для своих клиентов, 43,7% не намерены это делать.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 4
Светлана 7 часов назад
Исследование!))) Да на одной страховке ОСТА ты каждый год понимаешь, что в этом секторе сильно подскочили зарплаты. И так повсеместно. Что стоимость воды, что электричества....вот только эти же повышенные зарплаты эти же работники отдадут за то же отопление, стоимость которого тоже подскочила. Уродливая экономика может выдать только такие перекосы, ибо зарплата должна повышаться от повышения уровня производства и продаж, а не потому, что так хочется тупому и вороватому правительству, дабы слернуть побольше с неё налогов.
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Latviešu Patriots 6 часов назад
Es esmu 100% latviešu pederasts un piekrītu un atbalstu!
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Patriot 5 часов назад
Mēs visi esam patrioti un pederasti!
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