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У ликвидируемого ABLV Bank аннулирована лицензия на деятельность кредитного учреждения, сообщили в Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

В FKTK заявили, что соответствующее решение Европейского центробанка вступило в силу 11 июля в 24 часа по латвийскому времени.

Решение принято с учетом полученного в этом году в начале марта решения собрания акционеров банка о самоликвидации и принятого 12 июня FKTK решения разрешить банку начать процесс самоликвидации.

"Это запланированный и закономерный шаг в процессе самоликвидации банка, который никак не влияет на его ход. FKTK продолжает контролировать процесс самоликвидации согласно ранее утвержденному плану и порядку", - сказал председатель FKTK Петерс Путниньш.

В Банке Латвии подтвердили, что в соответствии с решением Европейского центрального банка прекращено участие ABLV Bank в поддерживаемой центральным банком системе обеспечения межбанковских платежей и ценных бумаг.

Специалист ABLV Bank по общественным отношениям Янис Бунте рассказал, что согласно решению Европейского центробанка банк прекращает участие в системе платежей и расчетов TARGET 2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System). В дальнейшем нельзя будет производить прямые платежи на счета, в IBAN которых (International Bank Account Number) входит AIZK, а также с четверга закрыты все расчетные счета клиентов в ABLV Bank.

Для обеспечения необходимых платежей в процессе ликвидации ABLV Bank открыл расчетные счета в других кредитных учреждениях. Клиенты и партнеры информированы о новых реквизитах, сообщил Бунте.

Он добавил, что решение Европейского центробанка не влияет на процесс обработки требований кредиторов ABLV Bank, которые могут подавать требования до 18 сентября. Также аннулирование лицензии не отменяет обязанность заемщиков покрывать свои обязательства.

Напомним, в начале 2018 года учреждение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. Спустя три месяца, 12 июня, комиссия разрешила банку приступить к процессу самоликвидации.