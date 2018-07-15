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Прежде чем принимать решение о более быстром увеличении оборонного бюджета, все государства-члены НАТО солидарно должны обеспечить финансирование обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

На состоявшемся на этой неделе в Брюсселе саммите НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что все страны альянса должны увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП, а не до 2%, как было предусмотрено ранее.

По словам Рейзниеце-Озолы, прежде чем рассматривать это предложение, необходимо, чтобы все государства НАТО, которые в настоящее время не обеспечивают свой оборонный бюджет в размере 2% от ВВП, сделали это.

"Нужно получить подтверждение, что все страны НАТО к этой обязанности относятся серьезно. Если это будет сделано, тогда можно обсуждать дальнейшие шаги", - сказала министр финансов.

Она отметила, что Латвия могла бы обеспечить оборонный бюджет в размере 4% от ВВП, но тогда нужно считаться с тем, что другие сферы будут получать меньше финансирования или нужно будет повышать налоги.

Латвия является одним из немногих государств НАТО, которые выделяют 2% от ВВП на оборону. В этом году оборонный бюджет Латвии составляет 576,34 млн евро, что на 126,8 млн евро больше, чем в прошлом году.

В 2016 году оборонный бюджет составлял 1,4% от ВВП, в 2017 году - 1,7%. Начиная с 2018 года Латвия обязалась выделять на оборону ежегодно 2% от ВВП.

Фото: flickr.com/Finanšu ministrija