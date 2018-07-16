KNAB назвал отрасль в Латвии с самыми высокими рисками коррупции (10)

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Экономика | 16 июля 2018 года, 09:44

Хотя сейчас уровень коррупции в Латвии снижается, в связанной с публичными закупками отрасли риски коррупции самые существенные, заявил в интервью Латвийскому радио руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.

По его словам, риски кроются именно в вопросах о публичных закупках, поскольку в этой отрасли фигурируют крупные финансовые средства, в том числе государственные и деньги фондов Евросоюза.

"В этих случаях у должностных лиц больше соблазна вовлечься в коррумпированные действия. Бюро таким вопросам уделяет особенное внимание и, рано или поздно мы установим лиц, чьи действия в этих вопросах были нечестными", - указал Страуме.

Значение таких крупных закупок в народном хозяйстве огромное, и надо постараться, чтобы такие госзаказы проводились корректно и справедливо, и выигрывало всегда лучшее предложение по разумной цене, добавил начальник KNAB.

Фото: Saeimas kanceleja

Комментарии 10
Бирута 5 часов назад
А чего их искать? Весь народ знает - правящие партии погрязли в коррупции.
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Домовой4 часа назад
Угу! В самоуправлениях KNAB почему-то ничего не находит. Проверено неоднократно. Хотя ВСЕ жители знают, как деньги из бюджета быстро испаряются. Например, на Кемерское болото, пешеходные гати-дорожки , в своё время, как природный заповедник, сделал ОДИН ЧЕЛОВЕК энтузиаст, на свои деньги, в течении нескольких лет. Продолжал работу по пояс в воде даже будучи онкобольным. После его смерти родственники заказали памятную табличку. После самоуправление СЕБЕ приписало заслугу создания пешеходной дорожки для туристов. А сейчас, по информации в местной газете, самоуправление на восстановление этой дорожки собирается списать МИЛЛИОНЫ ЕВРО! KNAB такие вещи не видит?
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Светлана4 часа назад
 "...и, рано или поздно мы установим лиц, чьи действия в этих вопросах были нечестными", - указал Страуме."

Ой, вряд ли рано-то, вряд ли.)))
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