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Хотя сейчас уровень коррупции в Латвии снижается, в связанной с публичными закупками отрасли риски коррупции самые существенные, заявил в интервью Латвийскому радио руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.

По его словам, риски кроются именно в вопросах о публичных закупках, поскольку в этой отрасли фигурируют крупные финансовые средства, в том числе государственные и деньги фондов Евросоюза.

"В этих случаях у должностных лиц больше соблазна вовлечься в коррумпированные действия. Бюро таким вопросам уделяет особенное внимание и, рано или поздно мы установим лиц, чьи действия в этих вопросах были нечестными", - указал Страуме.

Значение таких крупных закупок в народном хозяйстве огромное, и надо постараться, чтобы такие госзаказы проводились корректно и справедливо, и выигрывало всегда лучшее предложение по разумной цене, добавил начальник KNAB.

Фото: Saeimas kanceleja