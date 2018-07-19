Экономика |

У молодых людей в Латвии самые большие среди стран Восточной Европы запросы по заработной плате. Об этом на конференции, посвященной реэмиграции рассказала руководитель аналитической службы Министерства экономики Даце Зиле, пишет Rus.db.lv.

Так, при минимальной заработной плате в стране в размере 314 евро "на руки", латвийская молодежь хочет зарабатывать 1591 евро. В Эстонии эта пропорция заметно ниже - при зарплате в 482 евро "на руки" молодые люди хотят зарабатывать 1399 евро.

"Либо у наших молодых людей нет представления о реальной ситуации на рынке труда, либо они просто хотят хорошо проводить свою молодость. Однако реальность такова, что на первом месте работы они получат 314 евро на руки. И это создаст для них определенный дискомфорт", - прокомментировала данные Зиле.

Еще один вывод, который сделали в Минэкономики - население Латвии стремительно стареет. Если 1990 году в стране проживало 2,67 млн человек и в трудоспособном возрасте из них было 64%, то сейчас проживает 1,93 млн человек и трудоспособного - 62%. Прогнозы - неутешительные. В 2035 году в Латвии будет проживать всего 1,79 млн человек и только 57% трудоспособного населения. За этот период времени количество пенсионеров вырастет с 13% до 26%.

"Сейчас Латвия находится на пятом месте по уровню занятости трудоспособного населения. Поэтому мы не можем рассчитывать, что нам удастся вовлечь в рынок труда пенсионеров, длительно безработных и инвалидов. Чтобы повысить эффективность рынка труда, мы можем работать лучше", - сказала Зиле.

Говоря о том, когда в Латвии остановится эмиграция, представитель Минэкономики допустила, что это произойдет в 2024 году, когда уровень заработных плат в Латвии вырастет настолько, что у латвийцев не будет смысла уезжать на заработки за границу.

"Мы можем делать такие прогнозы, основываясь на опыте Эстонии. Там уже положительное сальдо миграции", - сказала Зиле.

Добавим, согласно данным Центрального статистического управления, с 2016 года число новорожденных в Латвии продолжает сокращаться - в 2017 году родилось на 1140 детей меньше, чем в 2016 году, а за первые шесть месяцев 2018 года - на 664 меньше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: flickr.com/Marco Verch