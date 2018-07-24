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Три города попросили правительство компенсировать расходы на предоставленную беженцам поддержку - Елгава, Юрмала и Рига. На финансовую и материальную помощь иммигрантам самоуправления потратили тысячи евро, пишет Skaties.lv .

Кабинет министров во вторник, 24 июля, примет решение о выплате думам этих городов по крайней мере 13 000 евро.

Больше всего средств было выделено столицей на социальную поддержку для беженцев и персон с альтернативным статусом. Рига на эти цели потратила более чем 10 000 евро. Юрмала и Елгава просят правительство компенсировать намного меньшие суммы.

Самоуправления тратили деньги на пособия для образования, питание детей в школах, здравоохранение и жилье. Также местным властям приходилось гарантировать беженцам минимальный уровень дохода и предоставлять услуги дневного центра и приюта.

В целом в Латвию были перемещены 374 беженца, однако большинство из них уехали в другие страны.

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