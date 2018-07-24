Экономика |

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям планирует предложить создать электронную систему, чтобы с 2021 года автоматически возвращать жителям переплаченные налоги, сообщил во вторник, 24 июля, журналистам председатель комиссии Виталий Орлов.

С учетом предоставленной комиссии госучреждениями информации о финансовых и практических возможностях планируется ввести эту систему с 2021 года.

Комиссия рассматривает поданную жителями инициативу об автоматической выплате переплаченных налогов, за которую на портале manabalss.lv собрано более 10 000 подписей, и планирует подготовить проект постановления для рассмотрения в Сейме.

Как ранее сообщил Орлов, Минздрав проинформировал Сейм, что необходимые изменения в системе э-здравоохранения могут быть внесены в 2021 году. И до 2021 года планируется успеть включить в систему выплаты переплаченных налогов также расходы на детские кружки по интересам.

Представители Службы госдоходов (СГД) ранее на заседании комиссии сообщили, что в 2020 году предусмотрено улучшение электронной системы СГД, и тогда можно будет автоматически обрабатывать поданные в электронном виде данные.

Фото: Valsts ieņēmumu dienests